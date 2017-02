Parmi les équipes ayant raté leur entrée, Red Bull a été celle qui a le plus limité la casse avec 50 tours au programme et le cinquième temps pour Daniel Ricciardo. Toutefois, après des problèmes de capteurs et de batterie, la RB13 n’a disputé en tout et pour tout que deux heures d’essais. Toutefois, rien pour inquiéter Christian Horner qui ne qualifie pas ces problèmes d’importants.

"Nous avons rencontré quelques soucis ce matin" explique-t-il. "Nous avons eu un problème lié à un capteur sur le moteur et une fois que nous l’avions corrigé, il y a eu un problème de batterie qui a nécessité un remplacement et nous a encore coûté du temps".

Pour Horner, c’est surtout le moyen d’éviter que de tels problèmes arrivent en week-end de course en les identifiant au préalable.

"Je préfère qu’ils arrivent maintenant qu’à la première course. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas de problème majeur et je suis satisfait du rythme affiché par les autres voitures équipées du même moteur. Daniel n’a pas eu de chance avec deux problèmes sur sa voiture dans la même journée".