Pour Christian Horner, les fans de Formule 1 doivent attendre encore quelques courses avant de pouvoir se former un premier avis bien informé sur la qualité du spectacle que vont proposer, en piste, les nouvelles monoplaces de 2017.

"Je pense que nous devons réserver notre jugement pendant encore deux ou trois courses. Tout le monde a critiqué le spectacle à Melbourne mais il faut replacer les choses dans leur contexte : sur ce circuit il y a toujours eu, historiquement parlant, peu de dépassement," explique le Britannique.

"En Chine et à Bahreïn, nous avons des pistes plus larges et mieux pensées pour la compétition en Formule 1. Ce sont deux circuits où il est bien plus facile de dépasser donc il vaut mieux attendre d’avoir vu ces courses avant de se forger une opinion."

Le directeur de Red Bull Racing a toutefois déjà noté des choses très positives.

"Les pilotes ont tous pu attaquer du début à la fin de la course avec leurs pneus. Et il y a eu très peu d’économie d’essence, sur ce circuit pourtant exigeant pour la consommation des V6 turbo. Tout cela est de très bon augure pour la suite. Il n’y a pas eu à gérer les pneus et l’essence comme en 2014, 2015 ou 2016, c’est donc très positif."