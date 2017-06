Christian Horner a quitté le circuit Gilles Villeneuve avec un sentiment partagé : il s’est réjoui de voir Daniel Ricciardo monter sur la 3e marche du podium à Montréal, même si Max Verstappen a dû abandonner en début de course, alors que ce dernier avait réussi son départ en passant de la 5e place à la 2e.

Heureusement pour Red Bull, Ricciardo a effectué une bonne course.

"Daniel a réalisé une course incroyable, il n’a commis aucun faux-pas et a été récompensé de cela avec une place sur le podium," déclare le directeur de Red Bull.

"Les pilotes de Force India nous ont aidé à la fin de la course, en retenant Vettel. Car il était incroyablement rapide avec ses ultra-tendres frais. Mais il a perdu beaucoup de temps avec Ocon et Perez."

Horner ne peut que déplorer l’abandon de Verstappen.

"C’est terriblement dommage pour lui, car il a effectué un départ brillant et il a osé une manœuvre courageuse dans le virage numéro 2. Après, son rythme était vraiment bon, il pouvait tenir face à la Mercedes de Bottas."

Quant à l’aileron avant de la Ferrari de Sebastian Vettel qui a été endommagé par le Néerlandais, Horner ne s’en formalise pas.

"C’était un peu limite au 1er virage. C’est pour moi un fait de course, cela fait partie de la course. Nous avons eu de la chance que Max n’ait pas eu de pneu crevé."

Quant aux causes exacts de l’abandon, elles sont enfin connues.

"Max n’a soudainement plus eu de puissance et c’est sa batterie qui a lâché. La caméra embarquée montre que cela est venu de nulle part. Par chance, sa radio ne fonctionnait plus non plus, car je suis certain qu’il a lâché quelques beaux jurons. Ce n’est pas facile de digérer une telle panne."

Le Grand Prix du Canada a été pour le moins instructif pour l’équipe de Milton Keynes selon Horner.

"Ce genre de piste montre toutes nos faiblesses. Nous avons pu tout de même réduire un peu notre retard, les performances ont été en hausse et les évolutions ont bien fonctionné. Bien évidemment, deux courses compliquées nous attendent avec Bakou et le Red Bull Ring. Mais nous quittons maintenant une des pistes les plus difficiles du calendrier avec une place sur le podium. Cela ne s’est donc pas du tout mal passé."