La saison 2017 va bientôt se terminer et elle devrait finalement être positive pour Red Bull Racing, avec 2 victoires au compteur et, surtout, une belle dynamique sur ces dernières courses qui promettent de meilleurs résultats en 2018.

"Oui, c’est une bon bilan au final même si ce n’est pas le résultat global que nous espérions. Je suis particulièrement satisfait de la 2e partie de la saison. Nous avons été bien plus forts que lors de la première moitié. Maintenant, nous avons un châssis à la hauteur," confie Christian Horner, le directeur de l’équipe.

"Finir troisième, ce n’est pas vraiment notre standard. Mais nous pouvons définitivement en tirer des points positifs. Nous avons gagné 2 courses et signé 12 podiums jusque-là. Ca, c’est vraiment positif."

"Du côté des pilotes, Daniel Ricciardo a très bien piloté, tout comme Max Verstappen. Le point négatif c’est que nous avons eu plus de problèmes de fiabilité que jamais. Notamment du côté des moteurs de Max. Ca a été assez décevant mais, maintenant, tout semble aller de nouveau dans la bonne direction."

Par deux fois, Red Bull a battu Mercedes et Ferrari.

"A Bakou, Daniel a fait une superbe course mais il aussi capitalisé sur la malchance des autres, il faut l’avouer. Mais il était là pour en tirer avantage. La Malaisie a probablement été la première course de l’ère hybride où nous avons vraiment gagné au mérite. Nous avons passé Lewis Hamilton sur la piste pour prendre la tête et ensuite nous nous sommes échappés."

La RB13 n’a pas semblé être au niveau des productions habituelles d’Adrian Newey ou supervisées par Adrian Newey.

"Oui, nous avons eu des difficultés en début de saison. Mais c’était vraiment une question de corrélation entre nos simulations et la soufflerie. Nous avons résolu ça au moment d’arriver à Barcelone en mai. A partir de là, la voiture est devenue meilleure tout le temps."