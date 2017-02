Les équipes ont commencé le bal des présentations avec Williams en fin de semaine dernière et Sauber aujourd’hui. Après une semaine où l’on découvrira au moins une nouvelle monoplace chaque jour, Red Bull fera partie des dernières écuries à révéler leur arme pour 2017, après un hiver chargé.

« Les règles sont bien différentes cette année » explique Christian Horner. « Les voitures seront nettement différentes, plus agressives. Elles sont larges et ont de plus gros pneus ainsi que des appuis aérodynamiques plus élevés, on va certainement gagner quatre ou cinq secondes au tour. On repart d’une feuille blanche et pour les concepteurs, ainsi que pour les ingénieurs, c’est un défi fantastique ».

« Les opportunités qui s’en dégagent sont ce qui nous enchante le plus. Ce sera intéressant de savoir qui a réussi et qui s’est raté. Ce sera également une course au développement, de Melbourne à Abu Dhabi, on devrait très vite voir des changements sur les monoplaces puisque le règlement est frais. Toute l’équipe va devoir travailler d’arrache-pied pour être plus efficaces, plus intelligents et mieux développer notre voiture que nos rivaux ».

Tout comme les équipes, les pilotes seront également touchés par ces nouveautés : « Ce sera un plus grand défi physique et je suis curieux de savoir quel impact ça aura sur la compétition. Les courses promettent d’être fascinantes et l’on verra certainement une évolution dans la hiérarchie des pilotes car leurs compétences vont être mises à l’épreuve ».

Red Bull sera la seule équipe à avoir deux vainqueurs de Grands Prix de la saison passée et pour Christian Horner, cela prouve de nouveau à quel point le duo de pilotes fait partie des meilleurs.

« Nous avons l’un des duos les plus solides sur la grille » poursuit-il. « C’est génial de suivre l’évolution de Max Verstappen à mesure qu’il engrange de l’expérience et de la confiance. Quant à Daniel Ricciardo, il a été pour moi le pilote de l’année 2016 car il a sorti des performances phénoménales et a gardé son meilleur niveau toute la saison ».

« Leur principale force ? Il faudra que ce soit leur cou car il y aura beaucoup de forces appliquées dessus ! Ce sont tous les deux des compétiteurs acharnés qui sont dédiés à la course et passionnés par elle. La dynamique entre eux est bonne, ce qui est bien pour l’équipe, et je ne pourrais pas voir une meilleure paire de pilotes pour nous ».

Les premiers éléments de réponse au sujet de la hiérarchie tomberont la semaine prochaine mais Horner assure que ce sera loin de représenter les forces en présence définitives. Red Bull avait d’ailleurs rencontré des difficultés en 2016 lors des essais hivernaux avant de se révéler comme la deuxième force du plateau.

« C’est toujours génial de présenter une nouvelle voiture. Les gens cherchent toujours à savoir les temps effectués, la quantité de carburant embarquée et le pilote qui a établi le temps, mais ce n’est pas pertinent ! Il faut se concentrer sur son propre programme, mettre les œillères et travailler au rythme prévu car tout changera d’ici à Melbourne ».

Comme tout le monde, le directeur de Red Bull est également intéressé par l’aspect esthétique des voitures et des nouvelles règles et assure que la RB13 sera une jolie monoplace : « C’est l’une des plus belles voitures que nous ayons jamais conçue, et je pense que la géométrie des formes imposées par ces nouvelles règles leur donne de très bonnes proportions. Elles semblent agressives et rapides ».

Dernier élément, que Red Bull ne maitrise pas : le moteur. Horner est confiant que Renault a bien travaillé cet hiver.

« C’est un tout nouveau moteur pour cette année, un changement de philosophie. Renault a eu un hiver très chargé. Nous espérons un bon pas en avant en performance et, s’il est là, nous pourrions bien donner du fil à retordre à Mercedes et Ferrari. Mercedes reste l’équipe à battre, ils sont triples champions du monde et ils ont placé la barre très haut ».