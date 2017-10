Mercedes n’avait pas une grande confiance dans son rythme de course à Sepang mais, de là à se faire battre par Red Bull, il y a un pas que même Christian Horner n’aurait pas voulu franchir avant le départ.

Le directeur de l’équipe autrichienne constate toutefois que Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont réussi à dépasser et à se maintenir devant les Mercedes.

"Battre Mercedes à la régulière était au-delà de nos attentes," lance Horner avec le sourir.

"Je pensais déjà que nous avions une voiture géniale, mais je ne pensais pas qu’elle allait devenir géniale à ce point."

"Max a eu tellement de malchance cette année, et la course qu’il a réalisée aujourd’hui était absolument souveraine. Une course contrôlée de manière brillante."

Horner ajoute que Verstappen ne s’est pas laissé gagner par la frustration ces derniers temps.

"Il l’a souvent exprimé mais il n’a pas laissé atteindre ces problèmes sur son mental. Je suis tellement content pour lui parce que la dernière fois qu’il s’était retrouvé sur le podium, c’était en avril. C’est exactement le coup de boost dont il avait besoin."