Si Toro Rosso n’avait pas accepté de passer de Renault à Honda, le motoriste japonais aurait-il pu tout simplement quitter la F1 par la petite porte ?

Katsuhide Moriyami, en charge des opérations de communication chez Honda, assure, pour sauver les apparences, que la marque japonaise n’a jamais songé à profiter du divorce de McLaren pour quitter la F1.

« Pour Honda, la F1 a commencé avec le rêve de notre fondateur, Soichiro Honda, et nous avons une histoire de plus de cinquante ans en F1. La F1, c’est l’ADN de notre entreprise et une culture très importante pour elle. »

« C’est vrai que nous traversons une situation difficile, et personne n’était satisfait des résultats actuels, en particulier le conseil d’administration. Nous avons participé à de nombreuses discussions, mais quitter la F1 n’était jamais une option pour nous. Notre but est de surmonter ce défi difficile et de revenir nous battre à l’avant, et l’esprit de Honda, c’est de réussir ce come-back. »

Le responsable de la communication ne prend pas de pincettes et annonce un objectif qui pourra paraitre irréaliste à beaucoup. De McLaren à Toro Rosso, la communication n’a pas beaucoup évolué…

« L’an prochain, notre but est de nous battre pour le top 3 à l’avant de la grille. »

Le partenariat avec McLaren a pourtant été un échec cuisant. Avec le recul, comment Katsuhide Moriyami, maintenant plus libre de ses propos, l’explique-t-il ?

« Nous ne pensons pas que le problème était une prise de risque insuffisante. Nous étions en retard [d’un an] quand nous sommes revenus en F1 et ce retard a été le plus gros problème. Pour réduire cet écart, Honda a fait du mieux possible, nous avons réussi à accélérer les processus autant que possible. Je crois que nous avons pu réduire cet écart mais nous comprenons qu’il y a plus à faire. »

Masashi Yamamoto, manager général de la division Honda Motorsport, a révélé aujourd’hui à Singapour que le divorce avec McLaren était dans les cartons depuis longtemps. « Dès le début de la saison » selon lui, McLaren cherchait à aller voir ailleurs.

Le partenariat avec Toro Rosso le remplit évidemment d’optimisme, bien qu’il ne fixe pas d’objectifs précis.

« Même s’il ne reste pas beaucoup de temps d’ici le début de la saison prochaine, je sens que nous allons avoir une bonne saison et une bonne relation entre Honda et Toro Rosso. L’esprit de Toro Rosso, c’est le même esprit que celui de Honda. Je crois que nous pourrons travailler sans problème pour l’an prochain. »

De son côté, Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, ne pense pas du tout que quitter Renault pour Honda est une si mauvaise nouvelle que cela pour son écurie. Mais il ne dit pas pour autant viser un top 3 en 2018.

« Honda a des infrastructures formidables, et je pense qu’ils ont beaucoup appris sur cette unité de puissance. Je suis convaincu que dans les prochaines années, mais aussi à court terme, Honda améliorera spectaculairement ses performances. Ils ont déjà amené de bonnes évolutions cette saison – malheureusement, parce que McLaren est très proche de nous au classement des constructeurs. »

« Je suis à 100 % convaincu que Honda fera de grands progrès dans un futur proche, et pour ces trois prochaines années. Je pense que 2018 sera une saison réussie pour Honda et Toro Rosso. »