Les essais désastreux de Barcelone ont accouché d’un Grand Prix d’Australie plus respectable pour McLaren et Honda, mais les pilotes ont tenu à assurer que la situation est catastrophique, expliquant tous les deux que l’équipe était dernière dans la hiérarchie et "dans une autre catégorie", selon Vandoorne.

Honda a compris le message et assure qu’une évolution du V6 japonais est dans les tuyaux afin d’améliorer performances et fiabilité, puisque les deux sont précaires. La Chine est un délai trop court mais Yusuke Hasegawa espère qu’il sera prêt à Bahreïn ou en Russie, sans pour autant l’assurer.

"Je ne peux pas garantir quand nous aurons plus de puissance, mais nous essaierons dès que possible d’amener une nouvelle spécification" explique le directeur de la compétition. "Ce n’est pas un petit travail, c’est le genre de chose qui prend un mois, mais j’aimerais qu’on le ramène à deux semaines, sans pour autant le garantir. Dès qu’il sera prêt je serai ravi de le mettre en piste".

Le manque de réussite de Honda met McLaren dans une mauvaise situation pour la troisième saison consécutive et les rumeurs de séparation entre l’équipe et son motoriste ne cessent de revenir. Eric Boullier est prêt à tout faire pour que ce mariage fonctionne mais ne prend pas les responsabilités de Honda.

"Personnellement, nous sommes responsables de McLaren et Mr Hasegawa est responsable de Honda. En tant que partenaires, nous essayons de nous aider et de nous soutenir car le secret est d’être aussi soudés que possible. Nous offrirons ou prendrons tout le soutien que nous pouvons apporter ou recevoir" conclut le Français.