Honda travaille d’arrache-pied pour avoir son nouveau moteur prêt pour les tests qui se dérouleront après le Grand Prix de Bahreïn.

Après les deux Grands Prix de Chine et Bahreïn, qui se succèdent en l’espace d’une semaine, la Formule 1 sera encore très active à Sakhir, pour des essais privés mardi et mercredi prochains.

Selon le journal espagnol Marca, "si le nouveau moteur est avant tout fiable et plus puissant, il pourrait faire ses débuts dès la 4e course en Russie, ce qui serait une course plus tôt que prévu."

Le directeur de Honda F1, Yusuke Hasegawa a reconnu que les Japonais rencontrent actuellement un problème de puissance délivré par le moteur thermique. Mais Hasegawa se montre un peu plus prudent que le journal quant à la date exacte d’introduction du nouveau moteur.

"Nous ne voulons pas nous fixer une date pour cette amélioration, mais nous pouvons faire autant de changements que l’on veut parce qu’il n’y a plus de jetons cette année. Dès qu’elle sera prête, nous l’utiliserons."