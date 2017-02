C’est l’heure des révolutions de palais chez Renault comme chez Honda. Alors que le motoriste français a annoncé que son nouveau V6 comportait 95 % de pièces inédites, Honda a de son côté aussi bouleversé ses habitudes en modifiant 90 % de son unité de puissance.

A l’occasion de la présentation de la MCL32 aujourd’hui, Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, a annoncé son objectif : revenir au niveau du moteur de Mercedes… du début de la saison 2016.

« Notre hiver a été très occupé. Le système de jetons a été écarté et cela signifie que nous avons pu mettre en place toutes nos idées pour le moteur, alors qu’il y avait des restrictions les années précédentes. En fait, c’est ce que nous voulions changer depuis 2015 et notre premier moteur, pour extraire plus de puissance. Et bien sûr, la voiture a changé de manière spectaculaire, donc nous voulions reconcevoir notre moteur pour s’adapter à la voiture, et pour qu’il fonctionne bien mieux avec la voiture. »

« Donc, nous avons modifié notre moteur avec un centre de gravité bien plus bas, et un poids allégé. Cependant, cela signifie que son développement a été un défi formidable, donc je suis très fier que notre personnel ait fait un travail impressionnant pour cette saison. Bien sûr, nous ne faisons aucune promesse pour cette saison, mais notre objectif est de progresser et de rattraper les meneurs, donc nous continuerons de pousser pour faire plus de progrès. »

« Toutes les pièces sont nouvelles, à part les boulons et les pièces ordinaires. Donc plus de 90 % du moteur est nouveau, je pense, mais je n’ai pas compté les pièces que nous n’avons pas conçues. Mais en raison du règlement, nous ne pouvons changer l’angle du V ou la quantité de cylindres, donc c’est une restriction pour nous. »

Yusuke Hasegawa a promis de ne pas faire de promesses, mais ils se risque tout de même à un pronostic sur le futur niveau de performance de son nouveau moteur…

« J’ignore les progrès qu’espère faire Mercedes. Mais bien sûr, nous visons une performance maximale avec notre unité de puissance – le niveau de Mercedes en ce moment. Mais nous ne savons pas combien de puissance ils ont maintenant. Mais je sens que nous ne sommes pas derrière eux, par rapport à leur moteur du début de la saison 2016. Je pense que nous les rattraperons au début de la saison. »