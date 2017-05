Honda devrait, malheureusement, suivre le chemin de Renault : l’évolution promise pour le Grand Prix du Canada devrait être retardée, pour le plus grand malheur de McLaren et de ses pilotes.

C’est ce qu’a révélé Yusuke Hasegawa, le responsable de Honda F1, à Barcelone, après l’excellente performance de Fernando Alonso, qualifié 7e pour le Grand Prix d’Espagne.

"Ici, en Espagne, le moteur est à peu près le même mais nous avons introduit des améliorations sur l’admission et l’alimentation en essence. Ce sont des évolutions plutôt normales et décentes en cours de saison même si cela ne nous rend pas très fier par rapport à l’écart qui reste à combler avec Mercedes et Ferrari. C’est toutefois une très bonne amélioration pour notre V6," explique le Japonais.

"Concernant l’évolution prévue pour le Canada, un circuit exigeant en termes de puissance, nous verrons si nous pouvons préparer le moteur à temps. Pour l’instant, je dois l’avouer, il est encore assez immature."

La puissance, tout comme la fiabilité, ne seraient pas au rendez-vous au banc à l’usine de Sakura, au Japon.