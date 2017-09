Au crépuscule d’un partenariat désastreux qui se terminera désormais dans six courses, McLaren et Honda commencent à s’échanger quelques politesses au sujet de leur collaboration. Souvent sous le feu des critiques de Zak Brown et consorts, Honda riposte aujourd’hui et décrit une équipe qui n’a pas su s’adapter.

"En travaillant avec McLaren, j’ai réalisé que c’est une entreprise énorme qui est très ordonnée" explique Masashi Yamamoto, directeur de Honda. "Elle est très forte grâce à cela mais en même temps, elle éprouve des difficultés à s’adapter au changement, contrairement à Toro Rosso qui est une entreprise en développement. Il est important pour nous de travailler dans un partenariat qui nous mène vers le même objectif".

"Nous avons hâte de pouvoir travailler en plus grande harmonie. Pour faire une analogie, c’est comme comparer des types de cuisine. Je dirais que McLaren est une cuisine française très sophistiquée, qui est très précise. Toro Rosso serait plutôt une cuisine du terroir, un ragoût fait maison dans lequel on peut ajouter de nouveau éléments. Les règles actuelles courent jusqu’en 2020 et nous avons trois ans pour montrer nos progrès technologiques. Nous voulons montrer le potentiel de Honda".

Honda peut difficilement rejeter ses propres torts et Yamamoto assume l’incapacité de son équipe à avoir fourni à McLaren un moteur à hauteur de ses attentes, ce qui a empêché de signer les résultats voulus.

"Notre idée chez McLaren-Honda était "une seule équipe", pour travailler ensemble en cherchant la performance. Cependant, nous n’avons pas signé les performances que nous espérions lors des essais de pré-saison et dès le départ, nous n’avons pas réussi à fournir autant de puissance que nous le souhaitions et que McLaren le souhaitait".

"Il est évident que Honda aurait voulu continuer le partenariat avec McLaren mais nous n’avons pas été capables d’atteindre les objectifs de performance et de fiabilité que l’équipe attendait. Cela a créé de la tension entre nous et malheureusement, la séparation en était le résultat. Dans le monde de la Formule 1, il est important de signer des résultats, cela fait partie du contrat".