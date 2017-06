Il ne fait plus aucun doute que McLaren lorgne sur un autre motoriste, en l’occurrence Mercedes, en vue de 2018, et qu’un pré-contrat a même été signé pour ne pas laisser l’équipe anglaise dans une situation difficile en cas de rupture avec Honda.

Le motoriste japonais a prévenu McLaren que du retard avait été pris pour l’introduction de la nouvelle spécification de son bloc propulseur, ce qui n’a pas été du goût des troupes de Zak Brown.

Hasegawa a quant à lui lâché un gros indice au sujet des problèmes rencontrés par Honda : "Nous n’avons pas réussi à établir de bonnes conditions de tests sur le banc d’essai. Nous devons comprendre pourquoi il y a une différence entre le banc d’essai et la piste. Au banc cela se passe bien, en piste, non".

Quant aux rumeurs de divorce qui enflent, un porte-parole de Honda a ajouté :

"Nous ne commentons pas les spéculations dans les médias. Nous continuons à travailler comme une seule équipe avec McLaren pour surmonter cette situation ensemble. Nous avons eu plus de problèmes de fiabilité que nous l’attendions cette année mais nous pensons avoir trouvé la cause et des contre-mesures vont être mises en place. C’est notre intention d’éradiquer tous les problèmes afin de pouvoir améliorer notre performance."

Fernando Alonso doit espérer le passage au moteur Mercedes, même s’il estime ne pas trop s’en soucier, afin de viser la troisième couronne de sa carrière, son objectif ultime.

"Je l’ai dit, c’est ma priorité. J’ai développé mes talents lors des 16 dernières saisons en F1 donc une F1 c’est la meilleure chose que je peux piloter. Honda ou Mercedes ? Cela ne change rien à ma décision : si je ne peux pas retrouver le succès ici, comme j’aime encore la course automobile, j’irai dans une autre discipline" conclut-il.