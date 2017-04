Le responsable de Honda F1, Yusuke Hasegawa, a reconnu que le dernier week-end de Grand Prix, à Bahreïn, a été "un désastre" pour le motoriste japonais, qui en a pris un sérieux coup dans son image de marque.

Le V6 Honda a subi pas moins de 4 fois la même panne de MGU-H, le système de récupération de l’énergie au niveau du turbo.

Vandoorne a été arrêté deux fois en piste lors des essais du vendredi, Alonso n’a pu participer à la Q2 le samedi et le même problème a empêché Vandoorne de prendre part à la course, sa monoplace tombant en panne avant même le départ pour la mise en grille !

Ajoutez à cela un abandon sur casse moteur de l’Espagnol et la coupe est pleine pour Honda.

"Oui, c’est très frustrant. Bien entendu que ça l’est et que nous nous sentons très mal vis-à-vis des pilotes. C’est un désastre."

"Nous devons maintenant comprendre ce qui s’est passé afin de trouver une solution. C’est plus que crucial."

"Nous pensions avoir réglé ce problème parce qu’il était intervenu aussi dans le virage n°2 à Barcelone, pendant les essais hivernaux. Le MGU-H avait donc été un peu modifié mais, visiblement, ce n’est pas une solution qui convient."

"La chaleur de Bahreïn était-elle le problème ? Non je ne pense pas. Les températures sont certes plus élevées ici mais les conditions sur le banc d’essai sont bien pires."

Et concernant la casse moteur d’Alonso ?

"Nous ne savons pas encore ce que c’est. Mais il a senti que quelque chose n’allait plus et il est important de stopper la voiture au plus vite lorsque cela arrive. Il est plus facile ensuite, à l’inspection du moteur, de voir ce qui était en train de se passer."

Pendant que les moteurs seront analysés au Japon, à l’usine de Sakura, Honda testera en piste de nouvelles pièces aujourd’hui et demain sur la McLaren MCL32 confiée à Oliver Turvey puis à Stoffel Vandoorne.

"Nous allons bien sûr tenter des choses mardi (aujourd’hui) et mercredi. C’est très important et, de ce point de vue, il est bon d’avoir un test avant le GP de Russie."