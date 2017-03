Le mariage entre McLaren et Honda est en train de tourner inexorablement au fiasco et le motoriste commence forcément à trouver des excuses, tout autant qu’il cherche des solutions.

Les essais hivernaux ont été catastrophiques puisque Honda n’a parcouru que 425 tours du circuit de Barcelone contre 1865 pour Renault, qui est pourtant le motoriste le moins productif après le japonais. Alors que se profile une troisième saison très difficile, Yusuke Hasegawa pense que Honda devrait motoriser une autre équipe pour progresser.

"Si nous avions plus de moteurs en piste, ce serait mieux" explique le directeur de la compétition. "Pour cela, nous avons besoin de plus de ressources, notamment dans l’ingénierie, et nous ne sommes pas prêts".

Sous le feu des critiques, notamment de la part de Fernando Alonso, Honda a les moyens de faire mieux selon Hasegawa : "Les équipes de pointe ont affiché un niveau de performance énorme l’an dernier, nous étions partis de loin mais nous avons progressé. Le taux de progression était très positif mais nous avons encore énormément à rattraper. Fernando espère une progression rapide et nous devons lui amener, pas seulement lui promettre".

Le directeur de la compétition de Honda le répète, des progrès seront déjà visibles à Melbourne après un gros travail accompli depuis la fin des essais hivernaux.

"Au niveau de la performance, il y a de la place pour progresser, notamment sur la cartographie afin de faire progresser la souplesse du moteur, et avec un peu d’analyse en plus nous avons pu faire des changements en vue de Melbourne. Nous savons que nous allons dans la bonne direction et nous continuerons à faire des efforts afin d’améliorer notre compétitivité au fil de la saison".