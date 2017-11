Honda s’attendait à un week-end catastrophique au Mexique et avait prévu un changement de moteur sur chacune des McLaren pour préparer les deux dernières courses de la saison. Finalement, les performances en qualifications et en course ont été bien meilleures que prévues et Alonso a même marqué un point.

"Nous avons fait bien mieux que ce que nous attendions, ce qui était une bonne chose, mais nous sommes aussi un peu déçus car nous aurions pu viser la septième ou la huitième place. Mais nous pouvons être satisfaits car nous partions du fond de grille" explique Yusuke Hasegawa.

"Nous pensons que la performance de notre moteur en altitude n’a pas été plus mauvaise que lorsque nous sommes à des niveaux plus bas. Tout le monde perd de la puissance en altitude mais je pense que notre perte de puissance était moins importante que celle d’autres constructeurs. C’est pour cela que nous étions compétitifs".

Alonso a même signé le cinquième temps en Q1 et pour Hasegawa, l’Espagnol aurait pu viser la Q3 assez facilement : "Notre temps de Q1 était suffisant pour la Q3 et nous aurions pu viser la septième place, mais nous savions que nous allions partir du fond de grille donc nous avons voulu économiser des pneus".

"Cela a été encourageant mais Mexico présente des caractéristiques spéciales et il y a une certaine réduction du niveau de puissance. C’est toutefois encourageant pour nous".

Vandoorne a été touché par un problème mécanique le vendredi et a été contraint de repasser à l’ancienne version du moteur, mais il pourra de nouveau utiliser la spécification 3.8 à Interlagos : "La pompe à carburant a quelques capteurs et c’est une petite fixation qui a posé problème, il y a un souci de connectique et nous pouvons le réparer pour l’utiliser dans les dernières courses".