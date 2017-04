Honda ne souhaite plus promettre de date particulière pour l’arrivée de son nouveau moteur V6.

Après des essais hivernaux et deux premiers Grands Prix médiocres, le motoriste japonais est plus que jamais sous pression pour accélérer le développement d’un V6 revu et corrigé afin de trouver au minimum 50 chevaux.

C’est le déficit de puissance de Honda par rapport à... Renault, selon les estimations les plus optimistes pour les Japonais.

Le nouveau moteur Honda était initialement prévu pour Monaco mais il pourrait avoir un ou deux Grands Prix de retard.

"Nous ne pouvons pas vous communiquer de date précise," indique Yusuke Hasegawa, le responsable de Honda F1.

"Nous allons avoir un V6 évolué et plus puissant mais nous ne savons pas quand encore. D’ici-là, nous tentons d’améliorer, à chaque course, tout ce que nous pouvons. Comme ce fut encore le cas pour le Grand Prix de Chine."

"Je ne suis pas certain que les pilotes sont d’accord avec moi, mais nous avons fait des progrès substantiels depuis le début de l’année du côté des vibrations notamment. Même si le problème n’est pas complètement résolu."

Hasegawa reconnait que le fait que le système de jetons ait été abandonné est du pain béni pour Honda.

"Oui, ça nous aide. Mais même si nous devons revoir le moteur, certaines restrictions existent encore. Vous ne pouvez pas tout changer comme ça."

Le Japonais se projette-t-il déjà sur les moteurs de 2021 ?

"Nous avons déjà beaucoup de travail avec l’actuel ! Mais oui, nous souhaitons garder le même type de moteur, un turbo hybride. Parce qu’ils sont très efficients et ils ont moins d’impact sur l’environnement. C’est essentiel pour Honda, c’est ce qui a motivé notre direction à revenir en Formule 1."