L’annonce avait été faite d’un accord entre Sauber et Honda pour 2018, alors que le manufacturier japonais souhaite fournir une équipe de plus et que Sauber veut récupérer un moteur de l’année en cours, contrairement à cette saison.

Toutefois, l’éviction de Monisha Kaltenborn et les doutes de Honda ont mené à l’apparition de rumeurs prédisant une rupture du contrat entre les deux parties, ce qui avait poussé son remplaçant, Fred Vasseur, à dire qu’il s’intéresserait au dossier Honda en priorité.

Mais c’est le constructeur qui a tenu immédiatement à désamorcer ce bruit au travers de son directeur, Mashashi Yamamoto : "Nous sommes prêts à fournir Sauber en moteurs. J’ai beaucoup discuté avec Monisha Kaltenborn et je serais ravi de fournir Sauber. Honda n’a aucune objection au sujet de l’accord original".