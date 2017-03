Les considérables soucis de fiabilité rencontrés par Honda aux essais de Barcelone seront-ils réglés dès la première course de la saison, à Melbourne ? Tel est en tout cas l’espoir – et le sentiment – du motoriste japonais, visiblement bien optimiste.

Honda aurait d’ailleurs identifié la source principale des défaillances : les nombreuses pannes moteurs sur la McLaren auraient été causées par des vibrations (ce qui n’a pas été confirmé officiellement) et diverses pannes électriques.

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, avertit néanmoins son monde : même si Honda règle le souci de la fiabilité, il restera encore celui de la performance…

« La plus grande déception, c’est notre niveau de performance, en particulier au niveau de la puissance : nous ne sommes pas compétitifs. Les problèmes de fiabilité, je pense que nous pouvons les résoudre avant Melbourne. Au moins pour les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons appliqué quelques contre-mesures et tout devrait aller bien. »

« Mais en seulement deux semaines, c’est vraiment difficile de trouver plus de puissance et de performance avec la spécification actuelle. Selon nous, notre concept va vraiment dans la bonne direction. Dans quelques Grands Prix, nous pourrions introduire quelques évolutions pour avoir plus de puissance. Mais être simplement fiable ne rend pas un pilote heureux ! »

Fernando Alonso appréciera le message, lui que l’on dit plutôt impatient et agacé face aux déboires rencontrés par Honda. Mais Yusuke Hasegawa reste optimiste pour l’avenir, et se dit prêt à réagir efficacement aux problèmes qu’affronte en ce moment le motoriste japonais.

« Même si nous n’avons pas eu les mêmes problèmes, en général, ils n’étaient pas totalement nouveaux pour nous dans chaque domaine. Nous avons un peu d’expérience, et nous avons quelques contre-mesures, donc je pense que nous pouvons réagir à tout cela. »