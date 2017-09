Le paddock attend encore l’officialisation de l’alliance entre McLaren et Renault, et du même coup, le nouveau partenariat entre Toro Rosso et Honda.

Chase Carey, du côté de Liberty Media, et Jean Todt, pour la FIA, ont œuvré en coulisses pour que Honda trouve une solution afin de rester engagé en F1. Un retrait du motoriste japonais aurait été en effet un très mauvais signal envoyé aux candidats potentiels (Porsche, Ilmor, Cosworth...) dans l’optique des prochaines règles moteurs, dont l’introduction est prévue pour 2021.

« Honda est un partenaire très important » a confirmé Chase Carey à Singapour. « J’ai eu des réunions avec les dirigeants de Honda à Monza. Je ne vais pas parler à leur place. Tout ce que je peux dire est qu’ils semblent engagés pour rester en F1 et excités à propos de la direction du sport dans le futur. »

Chase Carey pense donc que c’est la nouvelle donne qu’il a insufflée à la F1 qui a en partie convaincu Honda de rester. Si Bernie Ecclestone était toujours au pouvoir, qu’en aurait-il été ?

« Ecclestone a dit que le sport avait besoin d’un dictateur, alors que je dis que le sport a besoin d’un leader » a taclé Chase Carey sur ce sujet.

Enfin, le dirigeant de Liberty Media a confirmé que la F1 se rendrait en des lieux où la discipline est populaire sur le plan national. C’est ainsi que la Corée du Sud et l’Inde ne devraient pas revenir de sitôt au calendrier.

« Nous avons disputé des courses dans ces pays, mais c’était dans le cadre d’accords à court terme, qui n’étaient pas conçus pour développer le sport dans ces pays. »

Bernie Ecclestone en prendra donc une dernière fois pour son grade…