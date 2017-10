Les voitures numéro 2 (Gabriele Tarquini), 5 (Norbert Michelisz) et 34 (Ryo Michigami) ont été disqualifiées des résultats de la FIA WTCC Race of China, 13e et 14e manches du FIA World Touring Car Championship 2017, après une décision des commissaires.

Ces derniers ont pris note des éléments du Délégué Technique de la FIA, du Département Technique de la FIA à Genève, ainsi que l’équipe des concurrents 2, 5 et 34, le Honda Racing Team JAS, concernant principalement la rampe d’injection de la voiture numéro 34 en Chine.

Ayant longuement étudié la question, ils ont déterminé qu’il y a eu violation de la réglementation. Et après avoir reçu confirmation par le concurrent que le composant scellé de la numéro 34 avait été utilisé sur les voitures 2 et 5, ils ont imposé une pénalité de disqualification de ces trois voitures des résultats des qualifications, du WTCC MAC3, de la Course d’Ouverture et de la Course Principale du Ningbo International Speedpark du 13 au 15 octobre.