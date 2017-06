Sur un circuit pourtant très exigeant en puissance moteur, McLaren-Honda a réussi à inscrire ses deux premiers points de la saison grâce à Fernando Alonso à Bakou. Mais la performance de l’Espagnol doit aussi bien sûr beaucoup aux circonstances de course particulières.

Il n’empêche : l’écurie anglaise a enfin débloqué son compteur, au plus grand soulagement de Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda. Le Japonais est surtout satisfait de voir que les efforts commencent à payer… et que Stoffel Vandoorne comme Fernando Alonso ont pu rallier l’arrivée.

« Je suis très soulagé de voir que nous ayons pu obtenir des points. En fait, les pilotes ont fait du très bon travail dans une course de survie. Nous en sommes donc très satisfaits. »

« C’est très important bien sûr de finir avec les deux voitures. Mais nous n’avions pas de grande inquiétude, puisque nous introduisions un nouveau moteur et un nouveau MGU-H [d’où des fortes pénalités moteur], donc nous nous attendions à ne pas avoir de problème. Mais bien sûr, je suis très satisfait de voir que nous faisons quelques progrès sur la fiabilité. Et nous avons marqué un point, ce qui est très bien. »

« Du point de vue de la performance, seulement 13 voitures ont fini la course. Donc il est juste de dire que nous ne sommes pas très rapides. Nous pouvons montrer cependant une performance convenable. Nous pouvons finir la course en étant assez fiable, c’est le point le plus important. Cette performance était très raisonnable, je dois dire. 9e, c’est une très bonne place. »

Honda introduira lors du prochain Grand Prix d’Autriche une spécification 3 de son moteur. Cette spécification a déjà été testée par Fernando Alonso en essais libres à Bakou et elle vaudrait 30 chevaux de mieux. Un problème de boîte de vitesses a, selon l’explication officielle, contraint McLaren à revenir à un moteur plus ancien, par crainte d’un surrégime.

« Comme je l’ai toujours dit, nous n’attendons jamais pour apporter des évolutions. Dès que nous pouvons en préparer une, nous la mettons en place. Cela signifie que nous avions une évolution à Bakou. Mais nous ne pouvions la préparer que pour un seul moteur, donc nous pouvions l’introduire pour Fernando. »

« Avant d’arriver à Bakou, nous savions que nous devrions prendre une pénalité et introduire le MGU-H numéro 6. Donc nous avons aussi décidé de préparer assez de moteurs pour éviter toute pénalité après deux courses. Bien sûr, nous n’avions pas décidé d’introduire deux moteurs pour Fernando. Nous pensions que nous avions la possibilité d’introduire deux moteurs, mais en raison d’une défaillance de la boîte de vitesses, nous n’avons pas eu la chance de discuter pour savoir s’il fallait garder la Spec 3 ou s’il fallait introduire un autre moteur pour le samedi et le dimanche. »

« Par conséquent, nous aurions pu utiliser la spécification 3 pour le samedi et le dimanche. Mais cependant, il fallait toujours vérifier le moteur à Sakura. Nous savions aussi que nous aurions une pénalité pour Stoffel Vandoorne, donc pour augmenter le nombre de moteurs disponibles [sans pénalité pour les prochaines courses], nous avons introduit deux moteurs à Bakou. »

La spécification 3 du moteur Honda, qui pourrait être décisive pour le futur de la relation entre McLaren et Honda, sera mise à rude épreuve au Red Bull Ring, un circuit où la puissance moteur joue beaucoup.