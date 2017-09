Tant bien que mal, l’association McLaren-Honda va perdurer jusqu’à la fin de la saison. Après la bonne 7e place de Stoffel Vandoorne à Singapour, l’épreuve malaisienne sera néanmoins plus compliquée pour cet ex-futur tandem : les deux longues lignes droites de Sepang ne devraient pas du tout convenir à la McLaren. Heureusement, comme l’a confirmé Honda, le moteur de Fernando Alonso, accidenté à Singapour, pourra être réutilisé.

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, reconnaît sans fard que Sepang sera « difficile à la fois pour notre package et pour nos pilotes, comme nous le voyons souvent, en raison des températures et des niveaux d’humidité les plus élevés de l’année. »

« Nos deux pilotes sont parmi les plus en forme de la grille, donc je n’ai pas de doute : ils seront pleinement préparés pour ce week-end, comme d’habitude. Les conditions présentent un défi technique unique pour nos ingénieurs également, puisque nous allons essayer de trouver le meilleur compromis possible en termes de rafraîchissement et de performance pendant tout le week-end. »

« Pour la performance, nous pousserons bien sûr pour une Q3 samedi, comme nous l’avons fait lors des deux dernières courses, mais il est peu probable que ce circuit soit aussi favorable pour nous que Singapour. Comme toujours, la fiabilité sera la clef dans ces conditions difficiles. »

« Néanmoins, les retours de nos pilotes font état du bon équilibre de notre MCL32 et de sa traction solide dans les virages à faibles vitesses – quel que soit le circuit. Ces deux facteurs joueront en notre faveur sur une telle piste. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, a donc été prévenu par Eric Boullier : la fiabilité sera un facteur-clef à Sepang ! Le responsable japonais ne confirme pas (encore ?) que Honda introduira à cette occasion la spécification 4.0. du moteur.

« Ce sera une autre course difficile pour nous, avec une chaleur et une humidité extrêmement élevées. »

« Lors de la dernière course à Singapour, nous avons eu des résultats mitigés. Fernando a été impliqué dans un accident malheureux et a finalement abandonné, alors que le rythme de Stoffel était compétitif, et son pilotage d’un niveau incroyable. Dans l’ensemble, c’était positif de voir que nous avons été compétitifs tout le week-end. »

« Pour ce qui concerne le moteur de Fernando à Singapour, il aurait pu être endommagé de manière irréparable et c’était pour nous un motif d’inquiétude. Mais heureusement, après un examen approfondi à l’usine de Sakura, nous pouvons confirmer qu’il peut être réutilisé. »

« Le tracé du circuit de Sepang est un mélange de longues lignes droites et de larges virages. Ce sera sans doute une course excitante. Même si c’est un circuit exigeant en termes de puissance moteur, les conditions changeantes signifient que tout peut arriver, donc j’espère que nous pourrons capitaliser sur toutes les opportunités qui viendraient à se présenter pour rentrer dans les points. Après 19 années fantastiques ici, le Grand Prix de cette année sera le dernier en Malaisie, donc nous voudrions remercier les fans et les récompenser avec une course excitante ce week-end. »