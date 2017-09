Le responsable du projet F1 chez Honda, Yusuke Hasegawa, sait que McLaren pourrait décider dans les jours à venir de mettre un terme à sa relation avec le motoriste japonais. C’est pour cette raison qu’il multiplie les déclarations rassurantes à l’égard de l’écurie anglaise.

Pour l’ingénieur japonais, grâce à la spécification 3.7., Honda a fait des « progrès très encourageants » en termes de performance.

« Depuis l’Autriche, la Spec 3 du moteur a été introduite et notre développement a accéléré. Le rythme de développement est très bon. Nous avons vu un gain de performance à chaque évolution, donc c’est très encourageant. »

« Comme Hasegawa l’a dit samedi à Monza, sur les données, nous pouvons voir une amélioration, donc nous en sommes heureux » confirme Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren

Hasegawa croit que la réorganisation interne effectuée chez Honda il y a quelques mois porte ses fruits.

« Rien n’a changé récemment. Mais au début de la saison, en février et en mars, nous avons changé notre organisation et nous avons accueilli des nouveaux membres venus du département de la production de masse et d’autres départements. Je pense que la nouvelle organisation fonctionne correctement et avec plus d’efficacité. »

Le rythme de développement de McLaren s’accélère certes, mais au détriment de la fiabilité. Ni Fernando Alonso ni Stoffel Vandoorne n’ont vu l’arrivée de la course à Monza. Yusuke Hasegawa reste donc pessimiste sur ses chances de retenir McLaren.

« Nous voulons rester avec McLaren, mais notre prochaine grande évolution est programmée pour Suzuka. Nous allons manquer de temps pour les convaincre… »