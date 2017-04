Les difficultés rencontrées par Honda en ce début de saison se sont matérialisées ce week-end puisque Stoffel Vandoorne a reçu une pénalité de 15 places pour le dépassement du quota de moteurs attribués pour l’ensemble de la saison.

Avec des performances toujours en retrait, le bilan est totalement négatif pour Honda mais Yusuke Hasegawa assure que le concept du bloc propulseur, totalement revu pour cette saison 2017, est le bon.

"Je ne pense pas que nous ayons fait une erreur" a-t-il assuré à Sotchi. "Compte tenu de nos performances l’an dernier, nous savions que nous devions tout changer, pas seulement le moteur lui-même mais le système de combustion afin de pouvoir modifier l’ensemble".

"Nous avons réussi à réduire le poids et rabaisser le centre de gravité dans certaines zones, mais nous n’avons pas réussi à en tirer assez de puissance. Oui, ce n’est qu’une excuse, mais nous avons encore besoin de temps, je ne pense pas que nous ayons fait une grosse erreur, la direction prise était la bonne".

Hasegawa n’a pas tiré un trait sur une bonne fin de saison et espère pouvoir prouver le potentiel de ce moteur : "Puisque le concept de base est le bon, nous croyons encore pouvoir faire de bons progrès en milieu de saison".

Les rumeurs sont nombreuses au sujet de l’engagement de Honda puisqu’on prête au manufacturier la volonté d’équiper une deuxième équipe, Sauber, mais que tout le monde se demande si un tel échec ne pourrait pas être, comme en 2008, la cause d’un départ précipité.

"Arrêter notre activité en F1 nous a amené un grand retard technologique à rattraper, donc nous devons rester plus longtemps. Pour le moment, nous sommes totalement impliqués dans cette activité et notre management est derrière le projet".

Sans préciser s’il s’agit de Sauber et si les négociations sont bien avancées, le directeur du projet F1 de Honda confirme que le constructeur a désormais les ressources pour fournir deux équipes, après trois années à se consacrer à un seul client.

"Depuis la création de ce département Formule 1, nous nous sommes engagés à soutenir la discipline. De ce point de vue, il est de notre devoir de fournir plusieurs équipes. Nous pensons aussi que travailler avec deux équipes sera bénéfique car nous récupérerons plus de données et nous aurons plus de chances de roulage. Nous ne refusons donc pas d’équiper une ou deux équipes supplémentaires".