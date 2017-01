Comme pressenti depuis l’officialisation du départ de Rob Huff, Honda a annoncé aujourd’hui conserver Tiago Monteiro et Norbert Michelisz, les deux hommes ayant réussi une belle saison. Pour les accompagner sur la troisième Civic, le constructeur fait appel à un pilote japonais, Ryo Michigami, que l’on a vu sur une quatrième voiture à Motegi la saison dernière. Champion en Super GT cette saison, il devient le premier Japonais à disputer une saison complète dans le championnat.

« C’est fantastique de rester chez Honda et je suis très enthousiaste quant à ce qui nous attend en 2017 » a déclaré Tiago Monteiro. « J’ai rejoint Honda au départ de leur programme en 2012 avec le but de devenir champion du monde et cet objectif reste le même. J’en ai été plus près que jamais en 2016 puisque j’ai fini troisième du championnat et j’ai été le premier Portugais à mener un championnat du monde de la FIA. J’ai également remporté une victoire chargée en émotions à Vila Real, près de là où j’ai grandi. La Civic était meilleure cette saison qu’elle ne l’a jamais été et il en va de même pour la méthode de travail de l’équipe. Si l’on continue comme ça, on pourra être de sérieux candidats au titre cette saison ».

Norbert Michelisz disputera sa deuxième saison dans le costume de pilote officiel Honda après un premier exercice qu’il a conclu au quatrième rang : « Je suis très heureux de courir pour Honda en 2017. Ma première année m’a fait relativiser ce que je savais, mais la deuxième partie a été bonne, notamment en rythme de qualifications, et j’ai été très fier de gagner au Japon, chez Honda. Je suis confiant d’avoir la voiture et l’équipe pour accomplir mon rêve d’être champion du monde, et je crois en avoir le niveau à titre personnel. Je pense qu’avec Tiago et Ryo à mes côtés, nos performances seront très bonnes toute la saison ».

« En tant que pilote japonais, je suis très fier d’avoir l’occasion de représenter un constructeur japonais dans un championnat du monde » a déclaré quant à lui Michigami. « Je suis conscient que cette saison représentera un vrai défi pour moi mais je me servirai de toute l’expérience accumulée dans ma carrière au Japon et je suis très motivé pour signer de belles performances au fil de l’année. Je veux en faire le sommet de ma carrière et avec JAS Motorsport, Tiago et Norbi, je suis bien accompagné pour y arriver ».

Inexpérimenté dans la discipline, Ryo Michigami sera l’aîné des trois pilotes Honda puisqu’il a 43 ans. Bien qu’il n’ait pas montré des performances exceptionnelles à Motegi, Honda semble croire qu’il représente un bon atout en piste et hors piste, pour promouvoir la marque. Il est toutefois difficile de ne pas voir un manque d’ambition de la part du constructeur qui part favori pour le titre. La Civic est en fin de développement contrairement à la Volvo S60 et si le constructeur suédois constitue un solide équipage, Honda pourrait regretter de ne pas avoir recruté des pilotes actuellement libres de tout contrat tels que Nicky Catsburg.