Après deux saisons compliquées pour son retour en Formule 1, le motoriste Honda va devoir fournir à McLaren un moteur au niveau de la concurrence afin que les deux partenaires tutoient les sommets de la hiérarchie.

Honda a profité de l’abolition du système de jetons pour développer un moteur nouveau à 90%, comme l’a fait Renault, et espère par là combler l’écart sur le manufacturier français, mais surtout face à Mercedes.

"Nous avons changé l’architecture du moteur et ça n’a pas été facile car il a fallu travailler de manière rapprochée pour l’adapter au mieux au châssis" explique Matt Morris, directeur de l’ingénierie. "Nous pensons avoir trouvé la bonne architecture pour faire au mieux et défier les meilleures équipes actuelles".

"Au niveau de nos performances exactes, c’est difficile à savoir si tôt. Allons-nous arriver avec un moteur qui peut battre Mercedes en début de saison ? Probablement pas, mais si nous pouvons réduire l’écart comme nous l’avons fait lors des deux dernières saisons, ce sera un bon pas en avant".

Morris confirme que l’abandon du système de jetons, qui verrouillait le développement dans le temps, est une bonne chose pour la compétition et pour que Honda ait les capacités de combler son retard.

"Cela nous permet de développer le moteur tout au long de l’année. Je suis sûr que ce que nous aurons lors des premiers essais n’aura rien à voir avec ce que nous aurons à la fin de l’année. Ce sera une période de développement très intéressante pour nous".

Le but pour Honda a été d’adapter la nouvelle architecture de ce moteur au châssis de la MCL32 afin de ne pas entraver son exploitation des nouvelles règles aérodynamiques et de n’effectuer aucun compromis.

"L’architecture sur laquelle nous avons travaillé correspond parfaitement à la voiture. Elle lui correspond d’un point de vue aérodynamique mais elle correspond également à Honda dans la manière que l’on a de développer la performance. Il n’y a pas de secret, c’est ce qu’auront également fait les autres équipes, mais nous n’avons fait aucun compromis sur le châssis ou sur la performance pure".

"Nous avons investi énormément de ressources afin de trouver la meilleure architecture possible et je pense que c’était la meilleure chose à faire de créer une base sur laquelle on peut amener des évolutions rapidement et régulièrement" conclut Morris.