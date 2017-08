Honda estime avoir fait un progrès significatif dans les performances de son moteur à Spa-Francorchamps, même si la totalité de sa Spec 4 n’a pu être déployée.

C’est ce qu’affirme le responsable du projet de Honda en F1, Yusuke Hasegawa, à l’heure où McLaren doit se décider à continuer avec les Japonais en 2018 ou à tenter de signer avec Renault.

"Nous pensions que la progression due au seul moteur était de un dixième au tour. Mais, après analyses, le progrès est peut-être plus important encore," affirme-t-il.

"Il était difficile de le constater sur un circuit aussi long et rapide que Spa mais, si nous avions pu utiliser ce moteur en Hongrie, le résultat aurait été plus perceptible."

Les Spec 3.5 et 3.6 utilisées à Spa ont notamment amélioré le couple du moteur et sa souplesse à bas régime. Ce qui permettait de meilleures relances depuis les virages les plus lents.

"Malheureusement à Spa il n’y a pas beaucoup de virages lents. Mais la 11e place obtenue en qualification par Alonso démontre l’effet de notre Spec 3.5 sur la performance globale."

Hasegawa n’a pas confirmé si le moteur d’Alonso utilisé à Monza sera enfin la Spec 4. Cependant Honda n’a trouvé "aucun problème" sur le moteur de l’Espagnol après Spa. Il sera de nouveau utilisable à Monza, si nécessaire.