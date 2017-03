Même si McLaren n’a connu aucun souci de fiabilité durant les deux derniers jours des essais à Barcelone, les deux premières journées ont été ponctuées de multiples problèmes de fiabilité sur le nouveau moteur Honda.

Aujourd’hui, Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez le motoriste japonais, concède que ses équipes n’ont toujours pas trouvé la cause de la panne du mardi… une panne qui pourrait, si rien n’est fait, survenir à nouveau la semaine prochaine, ou même à Melbourne pour le premier Grand Prix. Yusuke Hasegawa se dit même « inquiet » de cette situation.

« Je ne sais pas à quel point je peux être en confiance sur ce problème mécanique. Bien sûr que je m’en inquiète. »

En tout et pour tout, Honda a utilisé cinq moteurs en quatre jours à Barcelone. Les problèmes rencontrés devraient conduire McLaren à rouler avec une spécification moteur adaptée jusqu’à nouvel ordre.

La première défaillance moteur – due au réservoir d’huile – ne serait plus une source de préoccupation pour Honda. Ce n’est pas le cas de la panne arrivée à Stoffel Vandoorne mardi dernier, après 29 tours seulement de circuit.

Yusuke Hasegawa – de même qu’Eric Boullier – assure que ses déboires initiaux ne compliqueront pas encore la relation entre McLaren et Honda.

« Durant les tests, bien sûr, il y a un moment où nous devons surmonter bien des difficultés. Donc parfois, nous devons soit nous disputer, soit avoir une discussion constructive, mais je pense que nous faisons un très bon travail et que nous avons une très bonne relation. »

« Nous avons besoin de progresser davantage cette année pour nous rapprocher des meneurs », a rappelé Yusuke Hasegawa qui ne dévie donc pas le cap.

De tels problèmes de fiabilité étaient sans doute inévitables, alors que le motoriste japonais a changé 90 % des pièces de son moteur 2016 pour le rendre compétitif.

« Nous avons modifié le package, donc le moteur est plus léger, et le centre de gravité plus bas. Cela nous donne un gros avantage pour le comportement de la voiture. Et nous avons changé le moteur à combustion interne pour en tirer plus de puissance. »