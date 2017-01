La Formule 1 va vivre une révolution à partir de cette année puisqu’elle ne sera plus dirigée par la FIA et un seul homme, Bernie Ecclestone, mais par la FIA et une nouvelle structure mise en place par Liberty Media.

Chase Carey, Ross Brawn et Sean Bratches auront donc la lourde tâche de faire évoluer le sport et, selon l’ancien pilote de Formule 1 Damon Hill, cela sera tout sauf facile.

"Ce sera même très difficile parce que des équipes de Formule 1, c’est comme un élevage de chats. Chacune d’elles a ses propres ambitions, ses propres intérêts et leurs patrons sont des gens très déterminés. Réussir à gérer toutes ces équipes a toujours été difficile," explique le champion du monde 1996, aujourd’hui consultant pour Sky Sports.

"L’argument de Bernie, c’était qu’avec une seule personne à la tête du sport, c’était oui ou non, et c’était plus facile pour prendre une décision. Je pense qu’avec tous les angles possibles maintenant, le sport et la technique avec Ross Brawn, le marketing avec Chase Carey, ce sera bien plus difficile de trouver des consensus."

"C’est dans ce domaine que Bernie était bon. Il n’était pas bon pour les règles sportives ou technique. Il sortait même des idées farfelues comme des formats de qualification étranges ou des pistes arrosées de manière aléatoire. Là où il était bon c’était vendre un package à celui qui offrait le plus."

Hill espère que le nouveau trio ne révolutionnera pas trop les choses.

"Il ne faut pas introduire trop de gadgets parce que, fondamentalement, la base de ce sport est bonne. C’est la meilleure compétition automobile au monde, avec les meilleurs pilotes et les meilleures voitures. Il faut maintenant améliorer tout ça sans toucher à ce qui a fait l’essence de ce sport."