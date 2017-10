Le style de vie de Lewis Hamilton est un sujet de discussion constant dans le paddock depuis plusieurs années. Quand les résultats du Britannique ne sont pas au-rendez vous, les critiques fusent. Comme par magie, quand les performances suivent, les critiques s’évaporent.

Damon Hill ne fut pas le dernier à douter du style de vie du pilote Mercedes, mais il doit faire aujourd’hui amende honorable, vu le niveau atteint par Hamilton cette saison.

« Son équilibre de vie a été très important. Il a été critiqué, et j’ai remis en question parfois ce mode de vie, mais je pense que ce qu’il a fait, c’est de s’assurer de ne pas travailler trop dur, de ne pas se mettre trop de stress au point de risquer le burn-out. »

« Ce qui est vraiment impressionnant, c’est qu’il continue de faire ce qu’il veut faire. Et c’est très difficile d’y arriver. Vous devez avoir confiance en vous, peut-être confiance dans une sorte de destin personnel. Et Hamilton semble avoir cette confiance. »

Lewis Hamilton, avec 66 points d’avance sur Sebastian Vettel, pourrait être sacré à Mexico ou au Brésil, pour la quatrième fois de sa carrière. Pourra-t-il aller chercher les sept titres du Kaiser Schumacher, après avoir déjà battu son record de poles ?

« Je pense qu’il finira avec au moins quatre titres ! » répond Damon Hill, qui ne fut sacré qu’à une seule reprise en 1996. « Je pense que j’aurais dit que trois titres étaient un plafond pour lui il y a peu… maintenant peut-être que c’est quatre, je ne sais pas. »

« Je ne sais pas s’il s’est fixé comme objectif de battre Michael Schumacher et son record. Mais cette année, tous ces records commencent à trembler. Il a battu plusieurs records même s’il ne les connaissait pas ! Donc il a encore beaucoup en réserve pour le moment. »

L’ancien pilote Williams apprécie en particulier la virtuosité de Lewis Hamilton sous la pluie, comme par exemple à Monza en qualifications récemment.

« J’étais vraiment bouche bée, à chaque instant. Parfois vous voyez des choses et vous pensez : je ne l’ai jamais vu auparavant. Je n’avais jamais vu un tel contrôle, un tel style, une telle confiance. Niki Lauda a dit quelque chose à propos de Lewis : il pense que c’est le meilleur pilote de tous les temps. Je peux comprendre pourquoi il l’a dit. »

Cependant Lewis Hamilton reste très attaché à sa liberté et selon Damon Hill, cela pourrait le conduire à « faire une Nico Rosberg », c’est-à-dire, à prendre brusquement sa retraite afin de se consacrer à sa vie privée.

« Il a le tempérament d’un artiste… il n’est pas quelqu’un, semble-t-il, avec une structure définitive, ou un plan pour sa carrière. Peut-être qu’il dira un jour : C’est bon, je l’ai fait, j’ai été à mon sommet, et je veux m’arrêter. »

« Ce peut devenir un peu plus difficile quand vous vieillissez. Il a d’autres intérêts, il fait un peu plus de business dans quelques domaines, donc peut-être que ce facteur de distraction va prendre de l’importance, et son goût pour la F1 pourrait alors commencer à décroître. »