Les deux consultants de Sky F1 et anciens vainqueurs de Grands Prix que sont Johnny Herbert et Damon Hill, lui-même champion du monde 1996, ont regardé avec un œil attentif les essais de pré-saison à Barcelone. Il est désormais l’heure pour eux deux de se jeter à l’eau : quelle équipe serait la favorite de cette saison ?

Du côté de Damon Hill, on pense qu’il y a « au moins des signes solides qui montrent que Ferrari est dans une bonne situation ». Et l’ancien pilote Williams d’affiner ses prédictions : « C’est encourageant. Je ne dirais pas que c’est une conclusion définitive, mais Mercedes a aussi l’air bel et bien dans une bonne situation cette année encore. »

L’ancien protégé d’Arrows n’oublie pas que la hiérarchie à Melbourne pourrait être encore différente.

« Quelques circuits sont très difficiles pour les pilotes afin de faire un peu la différence, et Barcelone est l’un d’entre eux. Quand nous serons à Melbourne, qui est un circuit légèrement plus étroit, le pilote aura plus d’importance. La Chine est plus semblable à Barcelone, mais une fois que vous vous rendez sur quelques circuits plus bosselés et glissants, alors c’est un peu un mélange entre le pilote et la voiture. »

Johnny Herbert dégage lui aussi deux favoris, mais n’oublie pas Red Bull.

« Ferrari et Mercedes ont l’air solides. Je ne pense pas que Red Bull ait déjà dévoilé toutes ses cartes, et c’est typique d’Adrian Newey à bien des égards. Vous savez toujours qu’ils vont concevoir une bonne voiture, mais Renault, nous ne savons pas où ils en sont avec leur moteur. »

La Scuderia, bien que performante, n’a en tout cas pas claironné dans la presse. Damon Hill croit savoir pourquoi Ferrari semble cacher son jeu pour le moment…

« Ils ont essayé de la jouer profil bas, parce qu’ils se mettent pas mal de pression en plus par rapport à l’an dernier, et ils ont appris la leçon de l’an dernier je pense. Ils ne veulent pas avoir trop de confiance parce qu’ils seront terriblement déçus s’ils ne sont pas performants. Donc ils ont choisi, sagement, de ne pas faire de déclarations grandiloquentes. Est-ce cette voiture est le produit de James Allison ? Si c’est le cas, ils pourraient avoir fait le mauvais choix en le laissant partir. La Ferrari semble bonne, et les retours des pilotes sont positifs. »

Johnny Herbert ne s’inquiète néanmoins pas pour Mercedes.

« Vous entendez quelques bruits qui disent que Mercedes serait un peu inquiète, mais vous savez toujours qu’ils ne vont pas être tout à fait distancés. Ils sont OK. Il s’agit de Red Bull et de Ferrari, il s’agit de voir s’ils peuvent vraiment les menacer. Mercedes a fait du très bon travail pendant l’hiver. »