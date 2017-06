Damon Hill, le champion du monde 1996, ignore comment les souhaits de Fernando Alonso peuvent se réaliser chez McLaren, étant donné la situation actuelle.

Il est difficile d’ignorer la lassitude qu’éprouve l’Espagnol au sein de son équipe, qui ne voit toujours pas venir du mieux chez Honda.

Pour Hill, les dernières déclarations du double champion du monde tiennent de l’utopie.

"Nous devons enfin gagner. Si nous gagnons d’ici septembre, alors, je prendrais la décision de rester. Je suis venu chez McLaren pour gagner, parce que je veux devenir champion du monde avec eux," avait-il lancé jeudi, lors de la conférence de presse.

"Le fait qu’il soit chez McLaren est un pur gâchis de son talent à l’heure actuelle... et cela fait mal, c’est une vérité," commente l’Anglais.

"Mais que doit faire Alonso ? Il ne peut pas prendre la place d’un des pilotes qui ont de bonnes voitures."

"Cela me fait mal de voir un si bon pilote comme Alonso végéter ainsi en fond de grille, et je souhaite vraiment que McLaren Honda fasse des progrès. Mais gagner des courses d’ici septembre... comment est-ce possible ? Personne ne peut se l’imaginer, si on se réfère aux performances que l’équipe a pu livrer jusqu’à maintenant."