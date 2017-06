L’ancien pilote de F1 Damon Hill n’apprécie guère les jurons que Max Verstappen a laissé entendre à la radio lors du Grand Prix de Monaco.

Certes, le Néerlandais avait des raisons d’être mécontent, puisque parti 4e, il a dû se contenter de la 5e place à l’arrivée, doublé par son coéquipier Daniel Ricciardo à cause de la stratégie.

Néanmoins, Hill ne goûte guère le langage employé par le pilote Red Bull en cette occasion.

"Chaque pilote doit savoir que, de nos jours, tout ce qui est dit en Formule 1 est retransmis à la télévision" explique le champion du monde 1996, consultant de Sky Sports F1.

"C’est pourquoi il devrait surveiller ses paroles. Max a un peu exagéré à Monaco. Il devrait savoir que les jeunes téléspectateurs entendent aussi ses mots."

"Max a définitivement tiré un enseignement de Monaco, et a bien vu qu’il arrive toujours des tensions entre un pilote et son équipe, lorsque la stratégie ne fonctionne pas. Car malgré son jeune âge, il est mature. Il génère du suspense et de la passion dans ce sport. Monaco est une affaire classée pour lui. Je suis convaincu qu’il va continuer à s’améliorer."