Lewis Hamilton est un pilote génial mais parfois imprévisible dans ses réactions. Pour Damon Hill, le champion du monde 1996, Mercedes doit ainsi faire très attention à bien gérer son triple champion du monde et notamment ses émotions.

« Lewis est une bête émotionnelle et il pourrait se présenter une situation où il dirait simplement ‘J’en ai assez et je ne veux plus le faire’. C’est vrai pour chaque pilote mais certains n’ont pas le luxe qu’il a, puisqu’il pourrait être très demandé quelque part ailleurs. »

« Sa position est solide. Mercedes doit reconnaître que s’ils veulent Lewis Hamilton, s’ils veulent cet atout pour eux, ils doivent lui laisser un peu de liberté dans son travail. Sinon, ils n’auront pas Lewis Hamilton. Si cela ne se passe pas bien pour Lewis, il aura tendance à faire savoir ses sentiments. »

Ce sont ces émotions que Mercedes a dû gérer à Abu Dhabi l’an dernier, quand Lewis Hamilton ralentissait volontairement pour gêner Nico Rosberg. Le Britannique n’avait pas été trop sanctionné, surtout après être devenu le meilleur atout de l’écurie une fois Nico Rosberg retraité… Damon Hill se rappelle ce moment fatidique.

« J’étais heureux qu’il le fasse. Il y a eu deux occasions où il avait dit faire ce qu’il voulait faire, et je suis pour que les pilotes, en certaines occasions, mettent leur carrière avant leur équipe, parce qu’ils ont une carrière et qu’il y a deux championnats, et c’est valide pour un pilote de dire ‘Non, ce n’est pas dans mon intérêt, vous avez eu votre part, et maintenant je me bats pour la mienne’. »

Quant aux critiques portant sur le style de vie jugé parfois extravagant de Lewis Hamilton, Damon Hill n’y apporte pas une grande attention…

« Il fait ce qui lui est nécessaire pour garder son équilibre de vie. Nico s’est arrêté en raison de la pression de la compétition et si Lewis prend du temps libre pour s’évader et fait ce qu’il a à faire pour garder de la fraîcheur, pour ensuite bien revenir, alors c’est une bonne chose aussi. »

« Comme pilote talentueux, vous devez créer les conditions dans lesquelles vous pouvez faire votre travail sans qu’il ne vous consume. Lewis sait comment gérer ses ressources. Vous pouvez travailler trop dur mais vous devez garder votre énergie en réserve. Il sait, quand il sera à Melbourne, qu’il sera au sommet de son art, et qu’il ne grillera pas son énergie. »

La ligne rouge est toujours proche avec Lewis Hamilton. Johnny Herbert, consultant sur Sky F1 comme Damon Hill, se rappelle que l’Anglais n’a pas hésité à quitter le giron de McLaren, qui s’occupait pourtant de lui depuis ses 13 ans…

« S’ils en font trop sur ce que Toto Wolff a dit au sujet de gérer les pilotes après ce qui est arrivé à Abu Dhabi, alors il y a une chance pour qu’il s’en aille de nouveau. Comme nous l’avons vu avec McLaren quand Ron Dennis, avec son côté paternaliste, a conduit Lewis à dire ‘Je ne veux plus cela, je m’en vais’. »