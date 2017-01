Paul Hembery, le directeur de Pirelli Motorsport, a tenu un discours rassurant aujourd’hui sur la scène du salon Autosport International.

Selon lui les changements liés aux pneus et à l’aérodynamique des Formule 1 pour la saison à venir ne devraient pas rendre les dépassements beaucoup plus difficiles comme certains le craignent.

"Le package aérodynamique introduit cette année doit créer moins de turbulences pour la voiture qui en suit une autre. Les pneus seront également plus endurants et moins sensible à la dégradation thermique. Les pilotes pourront donc attaquer davantage pour dépasser," déclare Hembery.

"Avec ces deux décisions, il devrait y avoir un espace assez grand pour permettre plus de dépassements. De plus il y aura moins d’arrêts aux stands avec cette dégradation moindre. Ce n’était pas dans le briefing initial mais cela forcera les pilotes à trouver davantage de solutions de dépassements en piste," ajoute-t-il.

Hembery s’attend effectivement à voir les records des circuits tomber les uns après les autres.

"Il y a 25% de surface de pneu en plus, il y aura donc au moins 25% d’adhérence mécanique en plus. Davantage parce que nous avons aussi beaucoup changé la technologie de nos pneus. L’objectif était d’améliorer les temps de 5 secondes par rapport à Barcelone 2015. L’an dernier, on a déjà eu un gain de 2 à 2,5 secondes. Donc nous allons bien vite nous approcher des objectifs définis."

"Les pilotes vont avoir du mal, physiquement, derrière le volant. Ils doivent bien préparer les muscles de leur cou pour la prochaine saison parce que les voitures vont passer à fond dans un grand nombre de virages."

"Nous allons commencer à battre les records qui tiennent, pour certains, depuis 2003, à l’époque des ravitaillements et de la guerre des pneus. Nous allons battre ces temps avec des voitures 180 kilos plus lourdes et des moteurs hybrides. Dans certains virages, les pilotes prendront jusqu’à 1G en plus. Ca commence à faire !"