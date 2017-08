Paul Hembery, l’ancien directeur de Pirelli en Formule 1, soutient l’idée de revoir de fond en comble le calendrier d’une saison.

Liberty Media a de nouveau évoqué aujourd’hui la possibilité de segmenter le calendrier en régions du globe, afin de permettre à la Formule 1 d’avoir une logistique plus cohérente. Ce qui permettrait, aussi, d’augmenter un peu plus le nombre de courses.

"Si nous voulons augmenter le nombre de Grands Prix sur une saison, il n’y a de toute façon pas d’autre choix que de penser en termes de régions du globe," explique Hembery.

"Un bloc de courses en Europe, un en Amérique et un autre en Asie. Cela réduirait le stress dû au voyage et permettrait de rapprocher le sport davantage de la région où elle est présente. On peut avoir l’impression d’une saison au sein d’une autre, en restant quelques mois dans la même zone du monde."

Hembery rappelle que Pirelli avait fait une étude auprès des fans il y a quelques années.

"Nos recherches ont montré que beaucoup de personnes ont du mal à suivre la Formule 1 pendant une année parce qu’un jour le départ est à midi, deux semaines après à minuit. Une question que j’entends souvent est de savoir s’il y a ou non un Grand Prix le week-end à venir."

"On peut imaginer ainsi 8 courses de suite dans la même région, une pause d’un mois pour se reposer, et ainsi de suite."

Avec trois blocs de 8 courses, la Formule 1 atteindrait les 24 courses souhaitées par Liberty Media. Le tout sur huit mois dans la solution proposée par Hembery.