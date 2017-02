Le circuit de Barcelone est l’un des plus complets du calendrier et c’est pour cette raison qu’il est choisi d’année en année pour les essais privés hivernaux et les premiers développements des nouvelles monoplaces.

Même si la température n’y est pas très élevée à cette époque de l’année, les voitures donnent déjà un bon aperçu de leurs capacités à leurs équipes et pilotes respectifs. Mais, selon Pirelli, le circuit qui fera vraiment référence est Silverstone.

Paul Hembery, le directeur de Pirelli Motorsport, prédit déjà de grandes sensations pour les pilotes.

"Je suis déjà très impatient de voir ces changements en piste. Cela va être bien différent, un vrai défi pour les pilotes, ce qu’ils souhaitaient," dit-il.

"Ils vont ressentir jusqu’à 1 G en plus dans les virages, en passant plus de 40 km/h plus vite dans certains d’entre eux. Et je peux déjà vous dire que dans 6 ou 7 virages de Silverstone, ils seront à fond. Ce sera le véritable évènement de la saison pour les pilotes."

"Silverstone est un circuit si rapide et les virages sont vraiment impressionnants. Je pense que c’est le circuit qui va le plus exciter les pilotes."

Plus tôt, le mois dernier, Paul Hembery avait d’ailleurs prévenu qu’il s’attendait à voir, à Barcelone en février et mars, des équipes et des pilotes ne pas rouler à leur plein potentiel et cacher leur jeu avant le premier Grand Prix à Melbourne.