Avec Venturi ou Mahindra, Nick Heidfeld n’a pas rencontré un succès formidable en Formule E, avec seulement deux podiums à son actif. Le pilote allemand n’en demeure pas moins enthousiaste quant au potentiel de la discipline. Il pense même qu’elle pourrait servir de tremplin formidable aux jeunes espoirs du sport automobile.

« Quand nous avions commencé, je pensais que la Formule E serait probablement idéale pour un pilote avec une expérience comme la mienne. Mais désormais, avec l’arrivée de jeunes nouveaux talents – par exemple celle de mon coéquipier, Felix Rosenqvist - je pense que même si la Formule E n’est pas non plus tout à fait une authentique alternative, elle est réellement un débouché pour ceux qui n’ont pas eu une vraie chance (peut-être pour des raisons financières) d’arriver en F1. »

« De plus, pour arriver et rester en Formule E, vous n’avez pas seulement besoin d’être rapide, purement et simplement. Vous avez aussi besoin de réfléchir vite, pour gérer l’énergie disponible aussi bien que possible. »

« Bien sûr, ces compétences font aussi la différence en F1, ce qui montre que notre championnat peut commencer aussi à être considéré comme un tremplin pour le développement d’une carrière » a assuré le pilote de 39 ans, ancien de Prost, Sauber et BMW Williams.

Avec la Formule E, Nick Heidfeld a de son côté trouvé de quoi occuper ses années d’après-F1. Où se voit-il évoluer dans quelques années ?

« Qui sait ! Quand j’ai quitté la F1, j’ai commencé à songer à ce que je pourrais faire pour prendre un peu de plaisir – peut-être quelque chose de totalement différent, mais ensuite j’ai réalisé que je ne voulais pas arrêter de courir et donc je suis resté dans cet univers. »

« Avec le recul, je ne peux pas dire si j’ai vraiment des regrets. Bien sûr, je suis déçu de n’avoir jamais gagné en F1. Quand j’ai commencé, je pensais que je gagnerais des courses et des championnats, et tel était mon sentiment au début de chaque saison. Bien sûr, il est facile de dire que les choses auraient pu être différentes selon mes propres choix, mais avec le recul, tout est possible… »

Au cours de sa carrière en F1, Nick Heidfeld a disputé 183 Grands Prix. Il a signé le dernier des 13 podiums de sa carrière en Malaisie, en 2011, avec Renault – il remplaçait alors Robert Kubica, blessé.