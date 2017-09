Norbert Haug doit revenir en Formule 1 en 2021, lorsque de nouvelles règles pour les moteurs seront en vigueur.

C’est l’avis de l’ancien patron de Mercedes Motorsport, qui serait ravi de voir cette belle marque allemande refaire son retour.

Porsche a annoncé "étudier avec intérêt une arrivée en F1 si les conditions sont réunies".

"Je peux très bien imaginer, de mon point de vue, que la Formule 1 serait parfaite pour Porsche," commente Norbert Haug dans les colonnes de Speed Week.

"Comme Audi, ils peuvent soit dépenser 250 millions d’euros dans des prototypes ou alors rejoindre Mercedes dans une Formule 1 qui devient de plus en plus sensible aux coûts. Et, avec une audience internationale en progression, une exposition médiatique inégalée, cela devient une évidence."

"Porsche a fait un travail incroyable avec son prototype LMP1, ils avaient un excellent moteur, un excellent concept pour leur voiture. Ils ont démontré leur compétence pour une arrivée en Formule 1."

Et Haug imagine bien Porsche arriver avec sa propre équipe, soit en partant de zéro, soit en en rachetant une existante... Red Bull Racing, par exemple ?