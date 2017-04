Parmi les nombreuses voix positives qui s’élèvent autour de la participation de Fernando Alonso à l’Indy 500, certaines sont dissonantes et évoluent entre incompréhension et reproches. C’est le cas de l’ancien patron de Mercedes, Norbert Haug, qui avait travaillé avec Alonso en 2007.

"Mon expérience me dit que les problèmes internes ne sont pas réglés par la construction de nouveaux" analyse Haug. "Sans expérience, faire ses débuts en IndyCar sur un ovale à grande vitesse n’est pas la meilleure idée".

"Oui, un débutant y a gagné l’an dernier et peut-être qu’Alonso le fera aussi, mais sera-t-il autant motivé quand il retournera en F1 et qu’il roulera à l’arrière du peloton ?"

Norbert Haug va plus loin et questionne tout autant l’intérêt que le bien-fondé d’un tel engagement : "Pour Indy, la participation d’Alonso est un gros coup, mais à 35 ans et sans expérience, rouler à 385 km/h n’est peut-être pas la meilleure ni la plus sure des combinaisons. Je croise les doigts".

Les dirigeants de McLaren ont mis en avant le besoin de nouveau défi pour l’Espagnol et certains pensent qu’un tel besoin de renouveau signifie qu’il prendra sa retraite en fin d’année. Une affirmation avec laquelle Haug n’est pas d’accord.

"Je ne pense pas, Alonso est un compétiteur, encore et toujours. Mais il a souvent été dans la mauvaise équipe au mauvais moment, et il roule maintenant avec McLaren et Honda pendant que son ancienne équipe, Ferrari, gagne. Il a fait des erreurs".