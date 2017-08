Honda semble avoir progressé un peu au niveau de ses performances moteur et en Hongrie, McLaren et son motoriste étaient la quatrième force du plateau. Des progrès encourageants qui ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt, tant les soucis restent nombreux dans l’équipe anglaise.

"Nous étions satisfaits après la Hongrie et nous sommes soulagés d’avoir marqué des points" avoue Yusuke Hasegawa. "Nous ne sommes pas satisfaits de nos performances mais c’est le minimum à accomplir, donc nous sommes rassurés. Le problème est qu’il nous faut encore améliorer notre performance afin de convaincre McLaren mais aussi d’être nous-mêmes satisfaits".

"Nous avions prévu d’introduire une ’Spec 4’ du moteur ici mais nous avons échoué. Nous n’avons pas pu suivre le calendrier et nous avions donc la moitié d’une évolution que nous avons appelée 3.5 et 3.6, et nous n’arrêtons pas nos progrès".

Honda se serait associé à Ilmor pour comprendre les failles de son bloc propulseur, comptant sur l’expertise du spécialiste moteur, puisque la dernière évolution amenée en Belgique n’est pas encore totalement satisfaisante.

"Il est difficile de comparer ce moteur au précédent car le circuit est totalement différent au niveau des données, mais nous voyons une bonne progression. Concernant Ilmor, nous ne dévoilons pas nos partenaires de fourniture ou consultation, mais nous ne nions pas avoir ce genre de partenariats" poursuit Hasegawa.

Pour Zak Brown, le partenariat avec Honda n’est toujours pas satisfaisant mais des progrès sont notables, ce qui permet de garder espoir quant à la réussite du projet. Il refuse en revanche de commenter la présence d’Ilmor dans le développement actuel.

"La bonne question est de savoir ce que nous pensons d’Ilmor. Comme l’a dit Hasegawa-san, c’est à Honda de commenter leurs activités. Je dirai simplement qu’Ilmor est une organisation qui a travaillé avec McLaren dans le passé et qui a rencontré le succès grâce à ses capacités".

"Je ne dirais pas que nous avons été satisfaits toute l’année mais je pense que Honda ne l’est pas non plus et nous avons vu des progrès ici à Spa. Ce n’est pas encore le niveau que nous espérons mais ce sont néanmoins des progrès visibles".

Brown refuse de commenter les rumeurs liant McLaren à Renault puisque Ferrari et Mercedes ne fourniront pas de moteurs à McLaren dans le futur : "Nous n’allons pas faire de commentaires au sujet de notre situation concernant le moteur. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde mais nous dirons quelque chose quand nous aurons quelque chose à dire".

"Toutes les équipes pensent désormais à 2018 et il faut débloquer les dossiers, que ce soit au sujet des pilotes ou du dessin de la voiture, ça arrivera rapidement. Comme nous le savons tous, tout arrive en F1 au moment où la pause estivale est terminée, donc nous devons travailler notre préparation pour l’année prochaine".