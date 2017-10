Fernando Alonso s’est montré virulent au sujet de son équipe et surtout face à Honda, répétant ses critiques contre le motoriste japonais. Un comportement qui a partagé Yusuke Hasegawa entre compréhension de la frustration de l’Espagnol et regret d’avoir vu certains employés de Honda mal vivre les critiques en question.

"Alonso m’a mis la pression sans arrêt" révèle le directeur du programme F1. "Si la voiture fonctionnait mal, il ne prenait aucun gant pour me dire qu’il n’était pas heureux. C’est un homme bien et je suis sûr qu’il se sentait mal de devoir me faire ça mais il devait le faire. Il voulait que tout se passe bien, c’est pour cela que j’ai honte. Alonso nous a critiqués parce qu’il n’était pas satisfait et il avait le droit de le faire".

"Evidemment, certaines personnes chez nous n’étaient pas satisfaites de son attitude. Ce n’était pas mon cas, pour moi ce n’était pas un problème. Je suis très déçu de ne pas lui avoir donné un bon moteur, j’en suis vraiment désolé, j’en ai été gêné et en colère. Mais c’est dur de faire en sorte que tout le monde soit heureux en F1".

"On ne signait aucun résultat, ce qui n’était pas bon pour l’ambiance interne. D’un point de vue professionnel, il y avait beaucoup de problèmes et avec son insatisfaction, c’était difficile d’établir une bonne relation de travail. Ce n’est pas personnel, il a fait son travail. Il faut comprendre les pilotes quand ils se comportent comme ça. S’il avait eu la meilleure voiture, ne serait-il pas heureux ? C’est pour cela que nous ne pouvons pas nous plaindre".

McLaren et Honda vont mettre fin à leur relation à la fin de cette saison, après trois ans d’un fiasco très décevant. Le retour du motoriste japonais ainsi que le duo reformé avec McLaren était très attendu par tout le monde, en écho des années 80.

"Les attentes au sujet de Honda étaient très hautes, c’était notre grande erreur. Ce n’est pas que le projet McLaren n’a pas fonctionné, c’est simplement que nous n’avons pas été au niveau des attentes. Nous avons été trop ambitieux et nous n’étions pas prêts en 2015. Nous avons progressé mais nous n’attendions pas cela".

"L’identité de Honda réside dans la combativité, dans le fait de ne pas abandonner, et nous ne le faisons jamais, sans quoi nous aurions quitté la Formule 1".

Hasegawa conclut d’une manière peu reluisante en résumant les problèmes de Honda.

"Il y a deux choses. La première est le manque de puissance de notre moteur et la seconde, c’est que la puissance que nous arrivons à en extraire n’est pas délivrée de la manière dont nous le souhaiterions".