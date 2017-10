Brendon Hartley aura le privilège de remplacer Pierre Gasly dans la Toro Rosso ce week-end, à Austin. Le Néo-Zélandais n’aura que très peu de temps pour s’adapter à sa nouvelle monture. De ce fait, il a demandé quelques conseils à ses amis d’Océanie.

Le pilote WEC est naturellement allé voir son ancien équipier chez Porsche, Mark Webber, pour savoir comment aborder au mieux ce rendez-vous particulier.

« J’ai demandé quelques conseils à tous les amis que je connais dans le sport » a confié Brendon Hartley en conférence de presse aujourd’hui.

« J’ai vu Mark ce matin au petit-déjeuner, j’ai vu Daniel Ricciardo, qui est l’un de mes meilleurs potes, il y a deux jours. Je lui ai demandé des conseils pour gérer les pneus. Je vais avoir un petit aperçu lors des EL1, je vais voir comment je me débrouille pour ensuite poser quelques questions. Beaucoup des questions que j’ai aujourd’hui ne sont pas pertinentes, elles le seront une fois que j’aurai conduit la voiture. »

Brendon Hartley s’est-il fixé un objectif pour ce week-end ? On sait que Toro Rosso va observer de près ses performances, pour éventuellement mettre définitivement Daniil Kvyat sur la touche.

« Je n’ai pas d’attentes. Pour être honnête, je suis toujours en train de rencontrer quelques membres de l’équipe pour la première fois – c’était encore le cas aujourd’hui et hier. Bien sûr, je veux faire du mieux que je peux. Je ne vais pas avoir trop d’espérances. Je ne suis pas assez préparé en un certain sens. Je veux faire du mieux que je peux, mais je ne veux rien dire de plus pour le moment. »

Brendon Hartley sera libre de tout contrat l’an prochain puisque Porsche a décidé de se retirer du championnat d’endurance. Espère-t-il s’installer chez Toro Rosso jusqu’à la fin de la saison pour continuer avec la petite Scuderia en 2018 ?

« Il n’y a rien de confirmé pour moi l’an prochain. Je n’ai pas posé trop de questions, je me concentre simplement pour faire du mieux que je peux. J’ai beaucoup de pain sur la planche pour trouver comment faire du bon travail. J’essaie de ne pas trop penser à ce qui arrivera après. J’étais intéressé par l’IndyCar et c’est toujours le cas. »