Brendon Hartley n’a pas pris trop de risques aujourd’hui, lors des qualifications à Austin.

Le Néo-Zélandais s’est contenté du 18e temps, devant les Sauber, puisqu’il sait que la pénalité de 25 places pour changement de moteur sur sa Toro Rosso le repousse en fond de grille.

"Ma première qualification s’est bien passée. Mais nous savions que nous avions une pénalité sur la grille alors je n’ai pas attaqué plus que nécessaire. Dans d’autres circonstances, j’aurais aimé pouvoir aller à fond et être plus proche de mon équipier et des autres pilotes," commente Hartley.

"Je suis toujours en phase d’apprentissage, je ne suis pas à 100% mais je ne peux pas être déçu de ça. Demain, nous aurons de bonnes chances de gagner quelques places. Ce que j’espère ? Une course propre. En partant derrière il faudra éviter les incidents au départ mais je vise un bon résultat."

Pour son retour, Daniil Kvyat a signé le 12e temps des qualifications. Il s’élancera 11e suite à la pénalité infligée à Max Verstappen.

"Je me suis senti à l’aise dans la voiture aujourd’hui et je pense en avoir extrait le maximum. J’espère que l’équipe l’a remarqué. Je n’ai rien de plus à dire, je pense avoir signé le meilleur résultat possible et nous sommes en bonne position pour demain. Je ferai tout pour marquer quelques points."