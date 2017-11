Après un jeu de chaises musicales impressionnant lors des dernières manches, Toro Rosso va disputer les deux dernières courses avec les deux pilotes qui étaient à Mexico, Brendon Hartley et Pierre Gasly. Les deux hommes ont été assaillis de problèmes mécaniques au Mexique mais entre temps, le Néo-Zélandais a remporté le championnat du monde d’endurance.

"Je suis très heureux d’aller au Brésil avec Toro Rosso" se réjouit-il.

"Avec l’aide de l’équipe, j’ai fait de nombreux progrès à Mexique et je sis confiant qu’avec un peu plus de chance, nous puissions nous battre pour les points".

"Je me sens comme chez moi dans le paddock de F1 et Sao Paulo est une piste que j’adore puisque j’y ai roulé en 2014 en WEC. J’ai donc hâte de disputer ma troisième course de Formule 1 pour ce qui sera mon cinquième week-end de course consécutif".

Pierre Gasly va essayer, lui aussi, de vivre un week-end plus tranquille qu’au Mexique où il a disputé les qualifications en n’ayant parcouru qu’une dizaine de tours du circuit.

"Je suis ravi d’aller courir au Brésil ce week-end !" se satisfait le Français. "Ce sera la première fois que je pilote à Sao Paulo et c’est une piste mythique ! Elle a tellement d’histoire et c’est l’une de mes préférées et même si je n’étais pas né, une de mes courses préférées est la victoire de Senna ici en 1991. Senna est l’une de mes idoles et j’ai hâte de découvrir ce circuit incroyable !"

"La météo peut être parfois difficile et je me souviens de courses sous la pluie, je pense que ce serait mieux pour nous en termes de performance. J’aime les conditions humides donc nous verrons ce qu’il en sera, je pense que la pluie pimenterait les choses ! Sous la pluie, tout peut arriver !"