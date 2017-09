Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont été devancées par les Red Bull aujourd’hui à Singapour. L’objectif est bien sûr d’inverser les positions dès demain en qualification et dimanche en course.

"Ce fut une bonne journée, nous avons bouclé les deux séances sans rencontrer le moindre problème," déclare Lewis Hamilton.

"Il a fait très chaud aujourd’hui, c’était assez dur. Mais l’adhérence en piste est très bonne. Nous étions assez proches des meilleurs aujourd’hui, mais nous avons encore des progrès à faire sur la voiture. Les Red Bull semblent très compétitives ici, mais les Ferrari aussi, j’en suis certain. Il nous reste donc du travail, mais rien n’est hors de notre portée."

"Nous avons sensiblement modifier les réglages entre la première et la deuxième séance, mais je n’ai pas encore trouvé la configuration idéale," explique Valtteri Bottas.

"Il nous reste encore beaucoup à faire après ce que nous avons appris aujourd’hui, car je manque d’adhérence et la voiture n’est pas bien équilibrée. La voiture est très nerveuse et il n’était donc pas facile de la pousser en toute confiance. C’est là-dessus que nous devons travailler afin que je puisse être en confiance."