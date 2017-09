Lewis Hamilton espère voir Red Bull revenir dans la course au titre avec Mercedes et Ferrari le plus vite possible, dès 2018.

Lors des qualifications à Monza, la pluie a bouleversé l’ordre préétabli, et Max Verstappen s’est retrouvé 2e, Daniel Ricciardo 3e, juste derrière Lewis Hamilton.

Mais le Grand Prix d’Italie des deux pilotes de l’équipe de Milton Keynes a été compromis par des pénalités à cause de changements de moteurs.

Ricciardo a toutefois livré une performance phénoménale en passant de la 16e place à la 4e, sur un circuit qui n’est pas connu pour convenir à la RB13.

"J’avoue que ces deux gars ont fait un travail fantastique qui montre vraiment leurs capacités," reconnaît Hamilton.

"Alors qu’ils n’ont peut-être pas actuellement le bon package, j’espère que ce sera le cas à l’avenir parce que nous avons besoin de voir ces gars à l’avant et se battre avec nous."

"Ils devraient être en train de batailler face à nous, avec Ferrari et Mercedes. Donc, croisons les doigts pour l’an prochain. Ils ont clairement montré leurs aptitudes."