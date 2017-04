Pour la neuvième fois seulement depuis le début de la saison 2014, Mercedes a été battue à Melbourne suite à une erreur de stratégie, contrainte par l’usure des pneus de la monoplace de Lewis Hamilton. Suite à ce léger revers, l’Anglais a décidé de travailler plus étroitement avec son équipe pour éviter de tels désagréments, bien qu’il ait reconnu que son rythme n’était pas suffisant en Australie pour battre Ferrari.

L’Anglais était ressorti derrière Max Verstappen, n’ayant pas réussi à créer un écart suffisant, et le temps perdu derrière le Néerlandais avait permis à Sebastian Vettel de prendre définitivement la tête du Grand Prix. Un mauvais déroulement qui n’était pas totalement dû à une erreur stratégique mais qui montre l’importance d’une bonne connaissance du déroulement de la course.

« Ils nous donnent les informations et l’on doit les utiliser pour nous aider à avancer » explique Hamilton. « Je pense que nous allons encore plus travailler ensemble pour progresser et faire un meilleur travail. Il faut de meilleures informations de ma part, de leur part, et nous devons prévoir ça en tant qu’équipe. Plutôt que de prendre des décisions de mon côté, nous le ferons collectivement ».

« Nous trouverons un moyen d’y parvenir et c’est un procédé que nous travaillerons lors des prochaines courses car ils ont une vision globale de ce qu’il se passe durant la course alors que je ne sais pas ce qu’il se passe derrière moi, ou en fond de peloton ».

Hamilton sait en revanche que c’est lui qui possède les clés du résultat puisqu’il est dans la voiture : « Ils ne savent pas comment vont les pneus, ou si j’attaque ou non, si je préserve mes gommes et si j’économise du carburant, ou encore à quel point je peux aller vite. Ce sont toutes les choses qu’ils ne savent pas et il faut trouver un moyen intelligent de leur faire savoir ce qu’il en est et qu’ils sachent ce qui est sous contrôle et ce qui ne l’est pas ».

Le triple champion du monde est beau joueur et reconnaît la victoire de Ferrari à Melbourne avant de parler d’une défaite de Mercedes. C’est la première fois depuis 2013 que ce n’est pas une flèche d’argent qui passe la première sous le drapeau à damiers en Australie.

« Ferrari a gagné, ils ont fait un meilleur travail. Ce n’est pas nous qui avons perdu, nous devions gagner tout autant qu’eux et au final, ils ont fait le boulot. On peut toujours revenir et parler de plusieurs variables en se disant que si l’on avait fait autrement, on aurait gagné, mais on n’en sait rien en réalité ».

« Ils ont gagné à la régulière et le fait que leur voiture soit forte dans certains domaines et que la notre soit meilleure dans d’autres secteurs rend cette bataille intense. J’espère bien que ça nous offrira une saison palpitante. Je m’attends à un duel fabuleux avec Sebastian » conclut-il.