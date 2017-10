En Malaisie, Lewis Hamilton avait refusé de courir avec les dernières nouveautés aérodynamiques apportées par Mercedes, contrairement à Valtteri Bottas. Le pilote britannique n’avait pas été convaincu par ces nouvelles pièces, essayées en essais libres. Son résultat du week-end lui a donné raison, surtout si l’on considère que son coéquipier était loin du compte. Valtteri Bottas a lui-même regretté d’avoir choisi de courir avec ces évolutions.

Que va donc faire Mercedes à Suzuka ? Lewis Hamilton ne le sait pas encore, mais demeure encore très réticent, comme il le confie aujourd’hui.

« Ce n’est pas encore décidé pour le moment, c’est une discussion permanente. Les gars veulent aller dans une direction et je suis hésitant, je sens qu’il faut prendre une autre direction. J’ai beaucoup de confiance dans l’équipe et je sais qu’ils veulent gagner autant que moi, donc ensemble, nous parviendrons à un accord pour nous assurer de prendre la bonne décision. »

« C’est important de toujours confronter nos points de vue. Les ingénieurs ont les chiffres, les données, mais je peux toujours les remettre en question parce que même si les chiffres sont parfaits, le ressenti n’est pas forcément le plus formidable en piste. J’ai entendu qu’il va pleuvoir demain, donc ce sera un peu plus difficile pour nous de sentir quel réglage il faudra adopter. Nous allons probablement prendre une décision à la fin de cette journée, nous aurons une réunion en fin de journée, donc probablement qu’à 18 heures, ce sera décidé. »

Mercedes perdrait-elle ainsi la course au développement face à Ferrari ou Red Bull ? Lewis Hamilton a-t-il toujours autant foi en Brackley ?

« Je suis confiant, la voiture va marcher à un moment donné. Mais même à ce stade de la saison, je ne sais toujours pas quand notre Mercedes sera bonne, quand elle sera formidable, comme à Silverstone, ou quand elle sera vraiment difficile à conduire, comme à Sepang ou à Singapour. »

« Prenez la Malaisie, nous étions loin, et soudainement, nous avons signé la pole position. J’ai réussi à sortir un tour, et je ne sais même pas d’où il est sorti. »

« Si nous savions ce qui arriverait ensuite en course, ç’aurait été plutôt triste. Mais j’aime cela, j’aime ne pas savoir la performance de la voiture avant d’arriver. Nous menons toujours le championnat, nous avons toujours une voiture formidable, et à chaque course il faut vraiment essayer de comprendre davantage la voiture, parce qu’il y a constamment quelque chose qui s’ajoute à l’équation et qui peut nous prendre au dépourvu. »

La « diva » décrite par Toto Wolff continue visiblement à faire des siennes !